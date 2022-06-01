ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu seminer gerçekleşti - Son Dakika
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ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu seminer gerçekleşti

01.06.2022 10:07
ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu seminer gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Aydın Ticaret Odası'nın katkılarıyla Yüksekokul Konferans Salonu'nda 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından Aydın Ticaret Odası'nın katkılarıyla Yüksekokul Konferans Salonu'nda 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Öğr. Gör. Cuma Yılmaz'ın moderatörlüğündeki seminere konuşmacı olarak Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Toral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Üyesi Murat Çay, Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Arıcı, özel bir sigorta şirketi; Ege Bölge Acente Yöneticisi Ekrem Karaca, Sigorta Eksperi Asena Ayhan ve Oto Kaza Sigorta Eksperi Ali Çakır konuşmacı olarak katıldı.

Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Toral seminerde yaptığı konuşmada öğrencilere, güzel bir meslek seçmiş olduklarını ve şu an bunun eğitimini alıyor oldukları için de şanslı olduklarını anlattı.

Öğrencilere hata yapmaktan korkmamaları gerektiğini söyleyen Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Arıcı, hata yapmadan deneyim kazanılamayacağını belirtti. Okulu bitirip iş başvurusunda bulunan öğrencilerden deneyim şartı aranmasını eleştiren Arıcı, "Okulu yeni bitirmiş bir öğrenci deneyimi nerde kazanabilir, şahsen ben deneyimsiz eleman alıyor ve kendi doğrularımla onun deneyim kazanmasını sağlıyorum, bence bu daha doğru bir yöntem" dedi.

Seminerde üçüncü konuşmayı yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Kurulu Üyesi Murat Çay, gençlerin kendilerine güvenmelerini ve hemen pes etmemelerinin öneminden bahsederek, "Kendinize hedef koyun ve onu gerçekleştirebilmek için var gücünüzle çalışın. Biz firma olarak olarak müşterilerimize hizmet götürürken hem sigortalı müşteri hem sigorta şirketi için doğru olanı yapmak durumundayız. Bu noktada sigortalının poliçeyi yaptırırken bilinçli olması da çok önemlidir" dedi.

Seminere İzmir'den gelip katılan özel bir şirketin Acenteler Sorumlusu Ekrem Karaca, sektördeki rekabetten söz ederek, "Rekabet yalnızca sigorta şirketleri arasında değil, sektörde iş arayan gençler arasında da zorunlu olarak bir yarış var. Donanımları iyi olanlar doğal olarak yarışta öne çıkacaklardır" diye konuştu.

Sigorta Eksperi Asena Ayhan, "Bir kadın olarak yangın eksperi olmak, gerektiğinde sığınaklara inmek, çatılara çıkmak pek kolay işler değil ama hasar kısmı sigortacılığın belki de en keyifli bölümü, işinizi yapıyorsunuz ve bunu yaparken insanların dertlerine çözüm üretiyorsunuz. Evi, işyeri yanan sigortalılara çare oluyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey ama kolay da değil elbette, çok çalışmak ve kendinizi bir çok konuda yetiştirmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Seminerin son konuşmacısı olan Oto Kaza Eksperi Ali Çakır konuşmada, "Ben de sizler gibi sigortacılık okudum, yanımda sizler gibi sekiz genç çalışanım var. Bir an önce bir yerden başlamak istiyorsanız analitik düşünme becerinizi ve bilgi işlem altyapınızı geliştirmek durumundasınız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda suistimal ve hileli hasarlara da değinen Çakır, "Bir sigorta eksperi olarak her gün ilginç kaza senaryolarıyla karşılaşıyorum. 2007 yılında yaşamımıza giren kaza tespit tutanağı uygulamasıyla birlikte ilginçtir artık ne alkollü araç kullanımı ne de ehliyetsiz araç kullanımı nedeniyle kaza olmuyor" dedi.

Seminer, soru-yanıt bölümünün ardından katılımcılara teşekkür plaketleri verilmesiyle sona erdi. - AYDIN

ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu seminer gerçekleşti
ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu seminer gerçekleşti
ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu seminer gerçekleşti
ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu seminer gerçekleşti
ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu seminer gerçekleşti

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ADÜ Yenipazar MYO'da 'Sigorta Acenteciliği ve Sigortacılıkta Hasar Yönetimi' konulu seminer gerçekleşti - Son Dakika


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