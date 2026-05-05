AESOB\'da Adlıhan Dere Yeniden Başkan

Adlıhan Dere, AESOB'un 21. Olağan Genel Kurulu'nda 358 oyla yeniden başkan seçildi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimleri, mevcut Başkan Adlıhan Dere 358 oyla kazandı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) 21. Olağan Genel Kurulu, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı genel kurula Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ile çok sayıda davetlinin katıldı. Mevcut Başkan Adlıhan Dere ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın yarıştığı genel kurulda, oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan sayımda mevcut Başkan Adlıhan Dere 358 oy alırken, Mehmet Ali Alkan ise 272 oyda aldı.

"Aile olmaya devam edeceğiz"

89 oy farkla seçimi kazanan Adlıhan Dere bir kez daha AESOB Başkanı oldu. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından delegelere seslenen birlikte seslenen iki adaydan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Bir hizmet yarışı yapıldı. Bu hizmet yarışının sonucunda da 358 oy Adlıhan Dere, 272 oy Mehmet Ali Alkan Başkanımız almıştır. Seçimler başta esnaf ve sanatkarımıza, oda başkanlarımıza, odalarımıza, yönetim kurulu üyelerimize hayırlı uğurlu olsun. Biz hiçbir zaman ayrışmadık, ayrışmayacağız da. Mehmet Ali Alkan benim başkanımdır, her zamanda emrindeyim. Şoför, otobüsçü ve taksici esnafının her zaman yanındayım. Biz büyük bir aileyiz dedik, aile olmaya devam edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız" dedi.

"75 oda, 110 bine yakın esnaf, biriz ve beraberiz"

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Mehmet Ali Alkan ise, "Yaklaşık 2.5 aydır bizde demokrasinin gereği ekip arkadaşlarımızla birlikte bir yola çıktık. Bugün 1 Mayıs İşçe Bayramı'nda bir seçim gerçekleştirdik. 75 odamız ve 633 delege arkadaşımızın oy kullanma tercihleri bu yönde tecelli etmiştir. Başkanımızı dediği gibi biz yıllardır beraber çalışıyoruz. Yönetimlerde bulunduk, bu dönem yönetimde değiliz. Biz görevimizi yapacağız, o görevini yapacak. Birlik başkanlığına devam edecek, bizde oda başkanlığımıza devam edeceğiz. 75 oda, 110 bine yakın esnaf ve 633 delege biz biriz, beraberiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

