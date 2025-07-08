AFAD, Aydın\'da Afet Eğitimi Veriyor

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) afetlere hazırlık kapsamında eğitim faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Aydın'da kurumlar arası işbirliği ile yürütülen hazırlık çalışmaları, ilin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi adına kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda AFAD Aydın İl Müdürlüğü'ne bağlı uzman personeller de afetlere hazırlık eğitimlerine devam ediyor. İl genelindeki birçok kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları'na yönelik verilen eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılırken, temel arama kurtarma teknikleri, enkaz altında kalanlara ulaşım, güvenlik önlemleri ve tahliye yöntemleri gibi konular da yer alıyor. Son olarak özel bir dernek üyeleri ile bir araya gelen AFAD ekipleri, katılımcılara harita, pusula ve GPS eğitimi verdi. Dernek üyeleri, harita okumayı, pusula ve uydu sistemleri üzerinden konum belirlemeyi öğrendi. Vatandaşların daha bilinçli olması adına eğitimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN