AFAD'dan Vali Gürel'e Deprem Haftası ziyareti - Son Dakika
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AFAD'dan Vali Gürel'e Deprem Haftası ziyareti

01.03.2022 14:18
AFAD'dan Vali Gürel'e Deprem Haftası ziyareti

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Dr. Gazanfer Erbay, kurum personeli ve afet gönüllülerinden oluşan heyet Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Dr. Gazanfer Erbay, kurum personeli ve afet gönüllülerinden oluşan heyet Karabük Valisi Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Dr. Gazanfer Erbay, kurum personeli ve Afet Gönüllülerinden oluşan heyeti makamında kabul etti. Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında kentte bir dizi etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden AFAD Müdürü Erbay, vatandaşların deprem ve afetler konusunda farkındalığının artırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar ve eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Deprem ve afetler konusunda toplumsal farkındalığın önemine işaret eden Vali Fuat Gürel, afetlere her zaman hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, hafta boyu yapılacak etkinliklerin vatandaşlara afet bilinci ve duyarlılığı kazandırmasını diledi. - KARABÜK

AFAD'dan Vali Gürel'e Deprem Haftası ziyareti
AFAD'dan Vali Gürel'e Deprem Haftası ziyareti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AFAD'dan Vali Gürel'e Deprem Haftası ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD'dan Vali Gürel'e Deprem Haftası ziyareti - Son Dakika
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