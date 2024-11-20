AFAD, Depremzedelere Ek Başvuru Süresi Tanıdı - Son Dakika
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AFAD, Depremzedelere Ek Başvuru Süresi Tanıdı

AFAD, Depremzedelere Ek Başvuru Süresi Tanıdı

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen afetzedelerin hak sahipliği başvurusu yapabilmeleri için AFAD, 2 günlük ek süre tanıdı. Başvuru süresi içinde işlemlerin tamamlanması gerekiyor.

20.11.2024 14:38  Güncelleme: 14:39
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(MALATYA)- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen ve hak sahipliği başvurusu yapamayan afetzedeler için 2 günlük ek süre tanıdı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 7269 Sayılı Kanun kapsamında tanınan 90 günlük süreye ek olarak, başvuru yapamayan afetzedeler için 2 günlük ek başvuru süresi verildi. Bu süre zarfında başvurusunu tamamlamayanlar hak sahipliği sürecinden faydalanamayacak.

Yetkililer, afetzedelerin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Ek süre ile ilgili detaylar ise şu şekilde:

"Mülk Sahibi Kendisi Başvuracaksa istenen belgeler: Başvuru yapacağı bağımsız bölümün ASKI kodu bilgisi (e-Devlet, ÇŞİDB'den öğrenilebilinir). Tapu belgesi (Web Tapu'dan alınabilir). Bağımsız bölüm numarataj bilgisi (Belediye'den alınabilir). Ticarethane başvuruları için vergi levhası. Ahır başvuruları için ecri misil (Tarım İl Müdürlüğü'nden alınabilir).

Mülk sahibinin varisi başvuru yapacak ise: Başvuru yapacağı bağımsız bölümün ASKI kodu bilgisi (e-Devlet, ÇŞİDB'den öğrenilebilinir). Veraset ilamı belgesi. Tapu belgesi (Web Tapu'dan alınabilir). Bağımsız bölüm numarataj bilgisi (Belediye'den alınabilinir)

Tapuda kayıtlı olmayan bağımsız bölümler için başvuru yapacaklar: Mülke ait hazırlanmış İlmühaber belgesi. Başvuru yapacağı bağımsız bölümün ASKI kodu bilgisi (e-Devlet, ÇŞİDB'den öğrenilebilinir). Tarihçeli yerleşim belgesi (e-Devlet veya Nüfus Müdürlüğünden alınacak). Faturalar (Elektrik, su, doğal gaz…)"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel AFAD, Depremzedelere Ek Başvuru Süresi Tanıdı - Son Dakika

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