Samsun’da dron’lu kayıp arama yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
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Samsun’da dron’lu kayıp arama yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Samsun’da dron’lu kayıp arama yarışmasında dereceye girenler belli oldu
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Samsun'da AFAD tarafından düzenlenen arama-kurtarma yarışmasında ekipler, drone ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak kayıp şahsı tespit etmeye çalıştı. Yarışmada Samsun birinci, Kırıkkale ikinci, Çankırı üçüncü oldu.

kurtarma personelinin katıldığı yarışmada Samsun birinci, Kırıkkale ikinci, Çankırı ise üçüncü oldu.

Samsun'da gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AFAD Başkanı ve Vali Ali Hamza Pehlivan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Yarışmada AFAD personelinin kendilerine verilen görev alanlarında drone ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak belirlenen hedefler ile kayıp şahsı tespit etmeleri, tespit edilen noktaların koordinatlarını doğru şekilde kaydetmeleri amaçlandı. Yarışma kapsamında ekip çalışması, kurumlar arası koordinasyon, zaman yönetimi, doğru karar verme ve operasyonel disiplin gibi yetkinlikler de değerlendirildi.

Yarışmada dereceye giren ekipler; Samsun birinci, Kırıkkale ikinci, Çankırı üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplerin ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, yarışmanın Samsun'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 81 ilden 500'ü aşkın arama-kurtarma personelinin organizasyona katıldığını söyledi. Türkiye'nin jeolojik ve coğrafi yapısı itibarıyla afet risklerinin yüksek olduğu bir bölgede bulunduğunu belirten Tavlı, Karadeniz Bölgesi'nde özellikle sel ve heyelan gibi afetlerin yoğun yaşandığına dikkat çekti. Afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesinin sürekli geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Tavlı, AFAD öncülüğünde tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının öncelikli görev olduğunu ifade etti.

Teknolojinin afet yönetiminde giderek daha etkin kullanıldığına işaret eden Tavlı, insansız hava araçlarının özellikle zorlu arazi şartlarında arama-kurtarma çalışmalarına önemli katkı sunduğunu belirterek, "Afet anında ve zorlu doğa şartlarında kaybedilecek tek bir saniyenin dahi telafisi yokken; insansız hava araçlarının sunduğu yüksek görüş, hızlı intikal ve hassas tarama kabiliyeti, sahada hayat kurtaran en büyük gücümüz haline gelmiştir" dedi.

Tavlı, önümüzdeki dönemde yerli ve milli teknoloji kapasitesinin artırılmasıyla insansız hava araçlarının arama-kurtarma, keşif, gözlem, görüntüleme, lojistik destek ve operasyonel koordinasyon gibi alanlarda daha yaygın kullanılacağını söyledi. Organizasyonun Samsun'da gerçekleştirilmesine katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Tavlı, yarışmaya katılan tüm ekipleri tebrik etti.

Güçlü ekip, güçlü teknoloji, güçlü Türkiye mesajının öne çıktığı yarışma, ödül töreninin ardından sona erdi. Ödüm törenine ayrıca AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun’da dron’lu kayıp arama yarışmasında dereceye girenler belli oldu - Son Dakika

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