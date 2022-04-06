AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu - Son Dakika
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AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu

06.04.2022 15:14
AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen saha eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan kişiler için sertifika ve kimlik takdim töreni düzenlendi.

Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen saha eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan kişiler için sertifika ve kimlik takdim töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, AFAD İl Müdürü Recep Erol, AFAD personeli ve AFAD gönüllüleri katıldı.

Tören, AFAD Acil Uygulaması Tanıtım Videosu'nun izlenmesi ile başladı. AFAD İl Müdürü Recep Erol ve İl Gönüllü Lideri Destek AFAD Gönüllüsü Veli Şimşek'in konuşmalarından sonra sertifika ve kimlikler, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından gönüllülere verildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi. - TEKİRDAĞ

AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu
AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu - Son Dakika


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