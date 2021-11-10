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AFAD: "Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır" - Son Dakika

AFAD: "Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır"

10.11.2021 00:16
AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşa yaralı olarak ulaşıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşa yaralı olarak ulaşıldığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Malatya'da çöken bina enkazında AFAD, itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 447 personel ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır. Enkazda çalışmalar kontrollü olarak sürdürülmektedir" denildi. - ANKARA

AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır
AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır
AFAD: Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Malatya, İtfaiye, AFAD, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel AFAD: 'Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD: "Malatya'da çöken bina enkazından 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır" - Son Dakika
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