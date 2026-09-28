AFAD Tekirdağ gönüllüleri, 4 ve üzeri online eğitim sonrası saha eğitimi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AFAD Tekirdağ gönüllüleri, 4 ve üzeri online eğitim sonrası saha eğitimi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD Tekirdağ gönüllüleri, 4 ve üzeri online eğitim sonrası saha eğitimi aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri, e-Devlet üzerinden 4 ve üzeri online eğitimi tamamlayan gönüllülere uygulamalı saha eğitimi verdi. Programda gönüllüler hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım, ilk yardım ve çadır kurma konularında uygulama yaptı.

e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olarak 4 ve üzeri online eğitimi tamamlayan gönüllülere, AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından uygulamalı saha eğitimi verildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programında gönüllülere afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek temel müdahale yöntemleri konusunda bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve ilk yardım başlıklarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Araç ve ekipmanlar tanıtıldı

Eğitim programı kapsamında AFAD Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç, gereç ve ekipmanlar gönüllülere tanıtıldı. Ekipmanların hangi durumlarda ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgiler verildi.

Gönüllülere ayrıca çadır kurma eğitimi verilirken, eğitim sahasında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Katılımcılar, eğitmenlerin gözetiminde öğrendikleri bilgileri sahada uygulama fırsatı buldu.

Eğitim uygulamalarla tamamlandı

Farklı başlıklarda gerçekleştirilen eğitimlerin ardından gönüllüler, saha uygulamalarına katılarak afet ve acil durumlarda ekip çalışmasının önemini deneyimledi. Program, gerçekleştirilen uygulamaların tamamlanmasının ardından sona erdi.

AFAD gönüllülük sistemi kapsamında verilen eğitimlerle, afet ve acil durumlarda görev alabilecek gönüllülerin bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
Acil DurumE-DevletTekirdağEğitimGüncelYerelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Van’da korku dolu anlar Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi Van'da korku dolu anlar! Kız öğrenci okula pompalı tüfekle geldi
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
Sedat Peker için büyük hazırlık Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak İşte masadaki formül Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül
Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı Okula pompalıyla gelen kız öğrencinin fotoğrafı ortaya çıktı
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
16:24
Türkiye için kader maçı İtalya’yı yenersek hesaplar değişecek
Türkiye için kader maçı! İtalya'yı yenersek hesaplar değişecek
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
14:38
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 16:44:09. #.0.2#
SON DAKİKA: AFAD Tekirdağ gönüllüleri, 4 ve üzeri online eğitim sonrası saha eğitimi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei