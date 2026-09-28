AFAD Tekirdağ gönüllüleri, 4 ve üzeri online eğitim sonrası saha eğitimi aldı

e-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olarak 4 ve üzeri online eğitimi tamamlayan gönüllülere, AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından uygulamalı saha eğitimi verildi.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitim programında gönüllülere afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek temel müdahale yöntemleri konusunda bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde hafif arama kurtarma, yangın, insani yardım ve ilk yardım başlıklarında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Araç ve ekipmanlar tanıtıldı

Eğitim programı kapsamında AFAD Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç, gereç ve ekipmanlar gönüllülere tanıtıldı. Ekipmanların hangi durumlarda ve nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgiler verildi.

Gönüllülere ayrıca çadır kurma eğitimi verilirken, eğitim sahasında uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Katılımcılar, eğitmenlerin gözetiminde öğrendikleri bilgileri sahada uygulama fırsatı buldu.

Eğitim uygulamalarla tamamlandı

Farklı başlıklarda gerçekleştirilen eğitimlerin ardından gönüllüler, saha uygulamalarına katılarak afet ve acil durumlarda ekip çalışmasının önemini deneyimledi. Program, gerçekleştirilen uygulamaların tamamlanmasının ardından sona erdi.

AFAD gönüllülük sistemi kapsamında verilen eğitimlerle, afet ve acil durumlarda görev alabilecek gönüllülerin bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.