Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

05.07.2022 10:58
Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de selin izlerinin silinmesi için çalışmalar devam ederken, Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel afetinin yaraları sarılmak için kurumlar çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan hasar tespit çalışmalarının yapıldığı kent genelinde, bir yandan da vatandaşların taleplerinin giderilmesi için faaliyetler yürütülüyor. Bu çerçevede, Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ümit Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda, afet çalışmaları gözden geçirildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afet Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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