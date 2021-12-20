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Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete hazır - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete hazır

20.12.2021 17:15
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete hazır

Kağıthane Belediyesi tarafından deprem başta olmak üzere olabilecek afetlere karşı hızlı ve etkin mücadele vermek ve Kağıthane'yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek adına Kağıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu.

Kağıthane Belediyesi tarafından deprem başta olmak üzere olabilecek afetlere karşı hızlı ve etkin mücadele vermek ve Kağıthane'yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek adına Kağıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu.

Doğal afet anı ve sonrasında yaşanabilecek tüm olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla Kağıthane Belediyesi tarafından Eyüp Sultan Caddesi üzerinde 450 m2 alanda inşa edilen Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki son hazırlıkları Kaymakam Mustafa Koç ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yerinde inceledi. Afet anı ve sonrası şehrin idarecileri, afet çalışma grupları, araç ve ekipmanlar burada toplanarak olumsuzluklara karşı koordineli şekilde hızlı ve etkin çözümler üretecek. Yanı sıra tüm şehir kameralar aracılığıyla 24 saat canlı olarak izlenebilecek.

Afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu belirten Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Afetlerle yaşamaya mecburuz. Doğru tedbirleri öncesinde almak şehrin idarecileri olarak bizlerin ilk görevidir. Vatandaşlarımız da ev ve işyerlerinde kendi tedbirlerini önceden almalıdır. Bizler tedbir amacıyla Kağıthane'de kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Riskli yapıları kontrollü şekilde ortadan kaldırıyoruz. Okul ve işyerlerinde afet bilinci ve ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz. 99 olan afet toplanma alanlarımızın sayısını 175'e çıkardık. Toplanma alanlarına karekodlu okuma sistemi getirdik. Düzenli olarak tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Yeni yağmur suyu kanalları ve istinat duvarları inşa ederken mevcutları da yenileyerek güçlü bir altyapı sistemi oluşturduk. Haberleşme, afetlerle mücadelede en önemli konuların başında geliyor. Hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için son 2 buçuk yılda 70 km'lik fiber optik kablolama yaptık" dedi.

Başkan Öztekin Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin yeni yılda faaliyete geçeceğini açıkladı. - İSTANBUL

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete hazır
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete hazır
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete hazır
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete hazır
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete hazır

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Eyüp, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete hazır - Son Dakika


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