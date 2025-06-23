Afete Hazır Kentler Çalıştayı Keçiören'de Gerçekleştirildi

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde 147 il ve ilçe belediyesinin katılımıyla "Afete Hazır Kentler: Büyük Nüfuslu Belediyelerde Risk Analizi ve Alan Tespiti" temalı çalıştay düzenlendi.

Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde 147 il ve ilçe belediyesinin katılımıyla "Afete Hazır Kentler: Büyük Nüfuslu Belediyelerde Risk Analizi ve Alan Tespiti" temalı çalıştay düzenlendi. Çalıştay, nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin başkanları, yöneticileri ve bürokratları ile alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Keçiören Neşet Ertaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, afete hazırlık, mevcut risklerin analizi ve alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı. Katılımcı belediyelerin afet konusuyla yakından ilgili olan birimlerinden temsilciler sırayla kürsüye gelerek kendi il ve ilçelerinde yaptıkları çalışmaları anlatıp deneyimlerini paylaştı. Şehirlerin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik somut öneriler, yol haritaları ve sunumların paylaşıldığı çalıştaya Keçiören Belediye Başbakanı Dr. Mesut Özarslan ev sahipliği yaparken, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, il ve ilçe belediye başkanları, bürokratlar katıldı.

Çalıştay, katılımcıların soru-cevap ve değerlendirme oturumunu tamamlamasıyla sona erdi. - ANKARA