Afetlere Gönüllü Hazırlık Çağrısı

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DÜZCE(İHA) – Kızılelma Arama Kurtarma Derneği'ni kabul eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, afetlere hazırlık ve müdahale konularında gönüllü çalışmaların önemli olduğunu söyledi.

Vali Selçuk Aslan, Düzce Kızılelma Arama Kurtarma Derneği Başkanı Soner Üstünel ve dernek yönetimini makamında kabul etti. Kabul sırasında, derneğin yürüttüğü arama kurtarma faaliyetleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Vali Aslan, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinde gönüllü çalışmaların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, dernek üyelerinin özverili çalışmalarını takdir etti. Ayrıca, afetlere karşı daha etkili bir müdahale için derneklerin ve gönüllülerin katkısının vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. - DÜZCE