Afrin\'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yaparken kalp krizi geçiren Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Uzman Çavuş İsmet Aktaş, gece uyurken kalp krizi geçirdi.

AFRİN'DEN ACI HABER

Askeri ambulansla Urfa Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan acı olayla ilgili bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Askerimizin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Dinar merkezden son yolculuğuna uğurlanacak" dedi.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aktaş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.