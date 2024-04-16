Afşin Belediyesi Kaldırım İşgallerine Son Verecek - Son Dakika
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Afşin Belediyesi Kaldırım İşgallerine Son Verecek

Afşin Belediyesi Kaldırım İşgallerine Son Verecek

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi, esnafların kaldırıma bıraktıkları eşyaların kaldırılması için 1 Mayıs 2024 tarihine kadar süre verdi. Yeni yönetmelik ile kaldırımların rahat kullanılması ve esnafın ürünlerini sergilemesi amaçlanıyor.

16.04.2024 10:37  Güncelleme: 10:46
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Kahramanmaraş(İHA) Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi esnafların kaldırıma bıraktıkları eşyaların kaldırılmaları için 1 Mayıs 2024 tarihinin son gün olduğu yönünde açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ın Afşin Belediyesi, ilçenin kanayan yaralarından biri olan kaldırım işgallerine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla çalışma başlattı. Halkın kaldırımları rahatlıkla kullanabilmesi ve esnafın ürünlerini teşhir edebilmesi için sınırlama getiren bir yönetmelik hazırlandı.

Belediye Başkanı Koray Kıraç, gerek sosyal medya, gerekse ziyaretlerde vatandaşların talepleri doğrultusunda aldıkları kararla, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren kaldırım işgallerine son vereceklerini duyurdu. Kıraç, bu adımın şehirdeki günlük yaşamın ve ticaretin düzenli ve sağlıklı bir şekilde devam etmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Başkan Kıraç, esnafın konuya gerekli hassasiyeti göstereceğine olan inancıyla birlikte zabıta ekiplerinin de denetimler yaparak şehrin düzenine katkı sağlayacağını ifade etti. Şehirdeki yaşam kalitesini artırmak adına her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Kıraç, bu adıma destek olacaklarını belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 1 Mayıs, Afşin, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afşin Belediyesi Kaldırım İşgallerine Son Verecek - Son Dakika

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