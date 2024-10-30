Afyon'da Çiftçilere Üretim Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Afyon'da Çiftçilere Üretim Bilgilendirmesi

Afyon\'da Çiftçilere Üretim Bilgilendirmesi

Afyonkarahisar'da çiftçilere ekim ve hasat hakkında bilgilendirme yapıldı, destekler vurgulandı.

30.10.2024 10:59
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri arazi kontrolleri yaparak çiftçilere ürün ekimi ve hasat konusunda bilgilendirme yaptı.

Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü teknik personellerince, Salar beldesinde arazi kontrolleri yapılarak ekim ve hasat yapan çiftçilere tarımsal üretim planlaması ile ilgili bilgiler verildi. Bilgilendirme faaliyetinin ardından kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Bakanlığımız tarafından planlı üretim çerçevesinde belirlenen 13 ürün ve 1 ürün grubundan ve 29 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında belirlenen havza ürün deseni listesindeki ürünlerden bahsedilmiştir. Cumhurbaşkanı kararında belirlenen bu ürünlerin ilimiz merkez tarım havzasında üretimini yapan çiftçilerimiz temel destek yanında bir de planlı üretim desteklemesi alabilecektir. Tarımsal üretim planlamasıyla birlikte, arz ve talep dengesinin de gözetilerek, stratejik ürünlerin en uygun yerlerde üretilmesi, kaynak kullanımında optimizasyon ve verimlilik artışı hedeflenmektedir. Bu sayede, hasat döneminde üreticilerin pazarlama sorunlarıyla karşılaşmasının önüne geçilmesi ve refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyon'da Çiftçilere Üretim Bilgilendirmesi - Son Dakika

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