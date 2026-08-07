Afyon\'da Sığır Denetimleri Sürüyor

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla ithal edilen besilik sığırlara yönelik kontrol ve denetimler devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren besi işletmeleri denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli teknik personel tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, işletmelerde bulunan hayvanların genel sağlık ve gelişim durumları incelendi.

Denetimlerde ayrıca işletmelerde yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri yerinde kontrol edilirken, işletme sahipleriyle hayvanların sağlık, bakım ve yetiştiricilik uygulamaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.