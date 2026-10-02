Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

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Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerine uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde oryantasyon sürecindeki üç birimin birinci sınıf öğrencilerine Narko Gençlik Eğitimi verdi. Eğitimde uyuşturucunun zararları, bağımlılıkla mücadele ile NARVAS ve UYUMA projeleri anlatıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında oryantasyon sürecinde bulunan Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine yönelik 'Narko Gençlik Eğitimi' düzenlendi. Eğitimlerde uyuşturucu madde kullanımının zararları, bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması konuları ele alındı. Öğrencilere ayrıca NARVAS ve UYUMA projeleri hakkında bilgi verildi.

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar İl Emniyet MüdürlüğüGençlikGüncelEğitimYerelSon Dakika

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