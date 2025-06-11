Afyon Pastırması\'na AB Tescili!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 34'üncü ürünümüz oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Afyon Pastırması'nın Avrupa Birliği'nde tescillenen 34'üncü ürün olmasını kutladı. Bakan Yumaklı, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan 34'üncü ürünümüz oldu. Afyonkarahisar'ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak. Hayırlı olsun." - ANKARA