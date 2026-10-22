Afyonkarahisar Başmakçı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü evcil hayvanlara mikroçip uyguluyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Başmakçı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü evcil hayvanlara mikroçip uyguluyor

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Afyonkarahisar Başmakçı\'da Tarım ve Orman Müdürlüğü evcil hayvanlara mikroçip uyguluyor
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Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, evcil hayvanlara mikroçip uygulayarak kayıt ve kimliklendirme işlemlerini sürdürüyor. Çalışmalarla izlenebilirlik, güncel kimlik bilgisi ve sorumlu hayvan sahipliği bilincinin artırılması hedefleniyor.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında evcil hayvanlara mikroçip uygulaması yapılarak kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla evcil hayvanların izlenebilirliğinin sağlanması, kimlik bilgilerinin güncel tutulması ve sorumlu hayvan sahipliği bilincinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıBaşmakçıGüncelTarımAfyonÇevreYaşamYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Başmakçı'da Tarım ve Orman Müdürlüğü evcil hayvanlara mikroçip uyguluyor - Son Dakika
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