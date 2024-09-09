Küçükbaş Hayvan Sağlığı Çalışmaları - Son Dakika
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Küçükbaş Hayvan Sağlığı Çalışmaları

Küçükbaş Hayvan Sağlığı Çalışmaları

Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanlarına yönelik başlatılan hayvan sağlığı çalışmaları devam ediyor. Hayvan Sağlığı personelleri tarafından veba, çiçek aşısı ve küpeleme çalışmaları sürdürülüyor. Besicilere aşılama yapıldığı gibi bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

09.09.2024 12:59
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Afyonkarahisar Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından küçükbaş hayvanlarına yönelik başlatılan hayvan sağlığı çalışmaları devam ediyor.

Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelleri tarafından küçükbaş hayvanlara veba, çiçek aşısı ve küpeleme çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede besicileri ziyaret eden personeller tarafından küçükbaş hayvanlara aşılama yapıldı. Ziyaretlerde ayrıca besicilere yönelik bilgilendirme çalışması da yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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