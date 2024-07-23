Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yayımladığı mesajda basının önemine dikkat çekerek, basın kuruluşlarının şehirlerin, ülkelerin hatta dünyanın seyrini değiştirebildiğini belirtti. Ayrıca, basın özgürlüğü konusunda aşılması gereken engeller olduğunu vurguladı ve basın emekçilerinin önemine değindi.

23.07.2024 10:13
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yayımladığı mesaj ile 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı.

Başkan Köksal, yayımladığı mesajda Yasama, yargı, yürütme erklerini denetleme ve halkın sesini duyurup çözüm yolları bulma noktasında 4'üncü kuvvet olan basın kuruluşlarının önemine dikkat çekti. Başkan Köksal, "Basın kuruluşları, şehirlerin, ülkelerin hatta dünyanın seyrini değiştirebiliyor. Bu bakımdan basın kuruluşlarını, basın kuruluşlarına can veren gazetecileri, radyocuları, televizyoncuları ve internet habercilerini çok önemsiyorum. Milli Mücadelemiz'in kazanılmasında da basının büyük rolü olmuştur. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa, önce Halide Edip Hanım liderliğindeki bir ekibe Anadolu Ajansı'nı kurdurmuş; ardından da Hakimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılmasını sağlamış, bu gazeteyi fikirleri ile desteklemiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği görevi en güzel şekilde açıklamaktadır. Günümüzde basın özgürlüğü konusunda aşmamız gereken çok engel bulunuyor. Bunu biliyoruz. Basın mensupları bir ülkede yaptıkları haberlerden, yazdıkları yazılardan sonra 'Acaba başıma bir şey gelir mi' diye soruyorsa, o ülkenin tam anlamıyla demokratik olduğunu söyleyemeyiz.

Şehrimizdeki basın çalışanlarının yaptıkları ve yapacakları duyarlı çalışmaların Afyonkarahisar'ın her alanda başarıya ulaşmasında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesile ile demokrasimizin olmazsa olmazları arasında sayılan basın emekçilerimizin, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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