Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal\'dan Şeffaf Yönetim Açıklaması

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 31 Mart seçimlerinin ardından toplanan belediye meclisinde önemli açıklamalarda bulundu. Seçilen tüm belediye meclis üyelerinin Afyonkarahisar sevdalısı olduğuna dikkat çeken Köksal, alınacak kararların adaletten, hakkaniyetten hukuktan şaşmayacağına olan inancının tam olduğunu kaydetti.

Şeffaf yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Başkan Köksal, her türlü işlem, her türlü icraat her türlü ihale, her türlü satın almayı belediye meclis üyelerinin dilekçe yazmasına gerek kalmadan resmi prosedürlere başvurmaksızın incelenebileceğini söyledi. Başkan Köksal, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Afyonkarahisar belediyesi olarak şeffaf yönetim anlayışı ile görev yapacağız. Bizim her türlü işlemimizi, her türlü icraatımızı, her türlü ihalemizi, her türlü satın almamızı, her meclis üyemiz, dilekçe yazmasına gerek kalmadan, resmi prosedürlere başvurmaksızın inceleyebilir. Herkes istediği soruyu yazılı olarak da şifai olarak da sorabilir. Elbette burası demokrasinin gereği olarak oluşmuş meclisdir. Önümüzdeki beş yıl içerisinde tüm vatandaşlarımızı ve hemşehrilerimizi ayrısız ve gayrısız olarak, ötekisi berikisi demeden tamamını kucaklayarak, iyi ve kötü günlerinde birlikte olmak, duygu ve düşüncelerini birebir dinleyerek çözüm üreterek, ilimizi inşallah daha müreffeh, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek olacaktır." - AFYONKARAHİSAR