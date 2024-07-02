Afyonkarahisar Belediye Başkanı Halk Lokantası Projesini Açıkladı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Halk Lokantası Projesini Açıkladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Halk Lokantası Projesini Açıkladı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçim öncesi vaatlerinden olan 'Halk Lokantası' projesini kentin iki farklı noktasında hayata geçireceklerini açıkladı. Lokantaların amacı rekabet etmek değil, geçim sıkıntısı çekenlere yardımcı olmak.

02.07.2024 09:54  Güncelleme: 09:55
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Seçim öncesi vaatlerinden olan 'Halk Lokantası' projesini kentin iki farklı noktasında hayata geçireceklerini açıklayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Halk Lokantası konusunda çok büyük talep var. Esnaftan, işçilerden, öğrencilerden hemşehrilerimizden, amacımız kimseyle rekabet etmek değil" dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda kentin ihtiyaçlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Seçim öncesi vaatlerinden olan "Halk Lokantası" projesini kentimizin iki farklı noktasında hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Köksal, "Afyon'da simitle öğününü geçirenler var. Biz de belediye olarak geçim sıkıntısına katkıda bulunmak istiyoruz" dedi. Dört çeşit yemeğin 75 TL'den satışa sunulacağını ifade eden Başkan Köksal lokantalardan birinin Yüntaş'a ait Anıt Kafe'de, diğerinin ise Engelsiz Gastronomi Merkezi yanındaki kafeteryada hizmet vereceğini açıkladı.

Ambaryolu yeniden çift yönlü trafiğe açılacak

Afyonkarahisar'ın trafik sorunu çözmek için uzman görüşü aldıklarını belirten Başkan Köksal, "Trafik problemimizle ilgili konularda çözüm için uzmanlarından görüş alıyoruz. Afyon'da trafik konusunu nasıl rahatlatırız raporu hazırlanacak ve meclisimize gelecek. Daha önce trafik birimimiz Ambaryolu ile ilgili bir rapor hazırlamış, 'Ambaryolu tek yön olmasın, burada trafik aksayacak' denilmiş. Buranın tek yön olması durumunda şehir içi trafikte aksamalar olacağı bilimsel olarak tespit edilmiş, rapor haline getirilmiş. Baştan verilen yanlış bir karar var. Bu yanlışın düzeltilmesi için şoförler odası, durak başkanları ile görüştüm. Hepsi düzeltilmesini istedi. Yetmedi bilimsel bir çalışma istedik. Trafiğin rahatlaması için çift yön olması noktasında rapor geldi. Komisyondan geçti. Ambaryolu'nu en az maliyetle çift yöne dönmesi için çalışma başlattık. Burada dik parktan vazgeçeceğiz, yan parka geçilecek" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Halk Lokantası Projesini Açıkladı - Son Dakika

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