Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, meclis üyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını belirtti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 5 yıllık görev süresi boyunca meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını ifade ederek, "Bugüne kadar çok uyumlu bir meclis çalışması gerçekleştirdik. Aldığımız kararlar mutlaka ilimizin ve ülkemiz menfaatine kararlardır" dedi.
Afyonkarahisar Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapıldı. 28 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısı öncesi alınan kararların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Zeybek, meclis üyelerine teşekkürlerini iletti. Meclis üyeleri ile birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak sözlerine başlayan Başkanımız Zeybek, "5 yıllık birlikte çalıştığımız, ilimizin gelişmesi kalkınması için müşterek kararlar aldığımız meclis toplantımızın sondan bir önceki toplantısı. Bugüne kadar çok uyumlu bir meclis çalışması gerçekleştirdik. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aldığımız kararlar mutlaka ilimizin ve ülkemiz menfaatine kararlardır. Aldığımız kararların birçoğunu da ittifak ile aldık. Bundan dolayı ben tekrar sizlere ve aldığımız kararları uygulayan Belediye çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu birliktelikte biz seçime girerken 37 projeyle çıkmıştık halkımızın karşısına. 70'in üzerinde projeyi gerçekleştirerek, rekor seviyede Afyonumuzun tanıtımına katkıda bulunduk" dedi.
Bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin oylanması ile başlayan mecliste komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR
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