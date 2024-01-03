 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: Teleferik projesinde sona yaklaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: Teleferik projesinde sona yaklaşıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 2024 yılının ilk meclis toplantısında yapımı devam eden teleferik projesinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Yük asansörünün montajının tamamlanmasının ardından projenin yakın zamanda tamamlanacağı belirtildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: Teleferik projesinde sona yaklaşıldı
03.01.2024 - 14:00,
Abone Ol

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, uzun yıllardır kentin rüyası olan 'teleferik' projesinde sona yaklaşıldığını kaydetti.

2024 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan Ocak ayı meclis toplantısında 44 madde görüşülerek karara bağlandı.2024 yılının ilk meclis toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Zeybek, 2023 yılında yapılan yatırım ve faaliyetleri anlattı. Ardından yapımı devam eden teleferik konusuna değinen Başkan Zeybek, "Teleferik projemizde sona yaklaşıldı. Çavuşbaş minibüs durağının olduğu yerde yük asansörü kurulumu yapılıyor. 60 - 70 tonluk malzemeleri çıkarabilecek bir asansör. Yurt dışından temin ettiğimiz malzemelerin tamamına yakını şehrimize geldi. Yük asansörünün montajı yapıldıktan sonra sadece Kale üstü ve aşağıda bulunan tesisin montaj işlemleri kaldı. Montaj ekibi de teleferik inşaatlarının çoğunu yapan tecrübeli bir ekip. Yakın zamanda bu projemiz de tamamlanmış olacak" dedi.

Toplantı ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Afyonkarahisar Belediyesi, Mehmet Zeybek, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: Teleferik projesinde sona yaklaşıldı - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:57:50. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek: Teleferik projesinde sona yaklaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement