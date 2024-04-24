Afyonkarahisar Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği

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Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliği büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Burcu Köksal'da bayram çocuklarını yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu. Sosis balon atölyesi şenliğe renk katarken, minikler palyaçolar eşliğinde eğlenceli saatler geçirdi. Heyecan dolu anlar yaşayan çocuklar şenliğin keyfini doyasıya çıkardı. Disney Maskotlar, Mickey- Minie Mause, Daffy Duck, Palyaçolar, Yüz Boyama, Çocuk Dansları, Zumbo Kids, Sosis Balon Atölyesi, İlizyon ve Halk Oyunları gösterilerinin yer aldığı şenlikte hem çocuklar hem de aileleri doyasıya eğlendi.

Çocukların yüzlerindeki tebessüm ve mutluluklarının en büyük enerji kaynağı olduğunu söyleyen Başkan Köksal, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku içerisinde kutladık. Çocuklarımızla kucaklaşmak onların gülümsemesine vesile olmak bizi mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla birlikte çok güzel anılar biriktirdik. Çocuklarıyla birlikte şenliğimize katılan herkese kucak dolusu sevgiler sunuyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR