Afyonkarahisar Belediyesi Engelli Bireylere Özel Etkinlik Düzenledi

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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ev sahipliğinde engelli bireylere yönelik özel bir etkinlik düzenledi.

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen gecede Başkan Köksal engelli bireyler ve ailelerinin mutluluklarına ortak oldu. Gecede engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Köksal, her türlü talep ve önerilerine açık olduğunu bildirdi.

Bu noktada Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Engelli Hizmetler Servisinden de bahseden Başkan Köksal, "Göreve gelir gelmez kurduğumuz Engelli Hizmetleri Biriminin amacı şehrimizdeki engelli bireylerimizi daha erişilebilir hale getirmek ve farkındalığı artırmaktı. Belediye olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve onların topluma tam katılımını sağlamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere saygı duymak ve destek olmak, bizim en temel görevimiz. Herkesin, engelsiz bir yaşamı hak ettiği bir dünya için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkanımız Köksal'ın konuşmasının ardından engelli bireyler ve aileleri müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. - AFYONKARAHİSAR