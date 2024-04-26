Afyonkarahisar Belediyesi Öğrencilere Çorba İkram Etti

Yerel

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere çorba ikram etti.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, Türkiye'nin farklı şehirlerinden Afyonkarahisar'a gelen gençlerin sınav döneminde yanlarında oldu. Başkan Köksal'ın talimatıyla, Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere kampüs içinde çorba standı kuruldu. Sabahın erken saatlerinde dağıtımları gerçekleşen çorbalar hem öğrencilerin yüzünü güldürdü hem de içini ısıttı. Çorba ikramından sonra Başkanımız Burcu Köksal, sınava girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Afyonkarahisar Belediyesi olarak üniversite ile işbirliği içerisinde olacaklarını belirten Başkan Köksal, "Yoğun sınav haftasında öğrencilerimize sıcak bir sürpriz yaparak sınav streslerini bir nebze olsun hafifletmek için öğrencilerimize çorba ikram ettik. Bütün öğrencilerimiz bizim için kıymetli, hepsi bizim kardeşimiz, hepsi bizim evladımız. Her bir öğrencimiz hem bizim misafirimiz hem de Afyonkarahisar'ımızın birer elçisi. Kendilerini seviyor, onlara her zaman destek veriyoruz. Öğrencilerimizin rahat ve sağlıklı bir biçimde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Gençler bizim geleceğimiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR