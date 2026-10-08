Afyonkarahisar Bolvadin\'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Afyonkarahisar Bolvadin'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gıda güvenilirliği ve tüketici sağlığı için gıda işletmelerine yönelik denetimler yapıldı. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, işletmelerin hijyen ve muhafaza şartlarını, ürünlerin mevzuata uygunluğunu inceledi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde rutin denetimler yapıldı. Denetimlerde işletmelerin hijyen ve muhafaza şartlarının, ürünlerin mevzuata uygunluğu ile gıda güvenilirliğine ilişkin hususlar kontrol edildi.
Kaynak: İHA
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