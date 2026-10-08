Afyonkarahisar Bolvadin'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar Bolvadin'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar Bolvadin\'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gıda güvenilirliği ve tüketici sağlığı için gıda işletmelerine yönelik denetimler yapıldı. Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, işletmelerin hijyen ve muhafaza şartlarını, ürünlerin mevzuata uygunluğunu inceledi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde rutin denetimler yapıldı. Denetimlerde işletmelerin hijyen ve muhafaza şartlarının, ürünlerin mevzuata uygunluğu ile gıda güvenilirliğine ilişkin hususlar kontrol edildi.

Kaynak: İHA
BolvadinSağlıkGüncelAfyonTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 12:38:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Bolvadin'de gıda işletmeleri Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei