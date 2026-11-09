Afyonkarahisar Bolvadin\'de gıda işletmelerine hijyen denetimi yapıldı

Afyonkarahisar Bolvadin'de gıda işletmelerine hijyen denetimi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gıda işletmeleri denetlendi. İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelince yapılan denetimlerde hijyen, sanitasyon ve satış şartlarına ilişkin mevzuata uygunluk kontrol edildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından ilçedeki gıda işletmeleri denetlendi.
Denetimlerde işletmelerin hijyen ve sanitasyon şartları, gıdaların muhafaza edilmesi ve satış şartları ile ilgili mevzuata uygunlukları kontrol edildi.
Kaynak: İHA
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