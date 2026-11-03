Afyonkarahisar Bolvadin'de ithal besilik sığırlara şap aşısı ve kontrol yapılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Bolvadin'de ithal besilik sığırlara şap aşısı ve kontrol yapılıyor

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Afyonkarahisar Bolvadin\'de ithal besilik sığırlara şap aşısı ve kontrol yapılıyor
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ithal besilik sığırlara yönelik tespit, kayıt, sağlık kontrolü ve şap aşısı çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, hastalık takibi için kan numunesi alırken hayvan sağlığının korunması için denetimleri yürütüyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ithal edilen besilik sığırlara yönelik tespit, kayıt, aşılama ve hastalık kontrol çalışmaları devam ediyor.

Hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından işletmelere getirilen besilik sığırların tespit ve kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarda hayvanların sağlık kontrolleri yapılırken, hastalıkların takibi amacıyla kan numuneleri alınıyor ve şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları yürütülüyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi, hayvan sağlığı ve refahının korunması ve sürdürülebilir hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla denetim ve kontrol çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
BolvadinTarımAfyonYerelSon Dakika

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