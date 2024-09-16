Afyonkarahisar'da 102 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 102 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Afyonkarahisar\'da 102 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi

Afyonkarahisar Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Emine Erdoğan Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 102 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Törene protokol üyeleri katıldı ve hafız olan öğrencilere belgeleri verildi.

16.09.2024 08:23  Güncelleme: 08:24
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Afyonkarahisar Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Emine Erdoğan Yatılı Kız Kur'an Kurslarında hafızlığını tamamlayan 102 öğrenci için hafızlık merasimi düzenlendi.

Şuhut Belediye Şelale Düğün Salonunda düzenlenen 102 hafızın Hafızlık İcazeti merasimine Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven, İl Müftüsü Lütfi İmamoğlu, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser ve protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Müftü İmamoğlu, icazet alan hafızların, hafızlığın gereğini yerine getirdiğinde hem dünyada hem de ahirette aileleriyle beraber Kur'an'ın korumasında olacağını belirterek öğrencilere, hocalarını ve velilerini bir kez daha tebrik ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından hafız olan öğrencilere belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da 102 Hafız İçin İcazet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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