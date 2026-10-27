Afyonkarahisar\'da 3 ilçede gıda işletmeleri hijyen ve mevzuat açısından denetlendi

Afyonkarahisar'da 3 ilçede gıda işletmeleri hijyen ve mevzuat açısından denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik denetimler yapıldı. İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde teknik personelin hijyen, gıda güvenilirliği ve mevzuata uygunluk kontrollerinin halk sağlığı için il genelinde süreceği belirtildi.
Afyonkarahisar'da gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli teknik personeller tarafından yapılan resmi kontrollerde, işletmelerin hijyen şartları, gıda güvenilirliği gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygunlukları incelendi. Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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