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Afyonkarahisar'da AFAD 542 bin kişiye eğitim verdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da AFAD 542 bin kişiye eğitim verdi

14.01.2022 16:03
Afyonkarahisar'da AFAD 542 bin kişiye eğitim verdi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Buldan, geçen yılın afet eğitim yılı olduğunu belirterek kent genelinde 542 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini belirtti.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Buldan, geçen yılın afet eğitim yılı olduğunu belirterek kent genelinde 542 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verildiğini belirtti.

Kentte katıldığı bir radyo kanalındaki programda konuşan Buldan, 2022 yılının tatbikat yılı olacağını söyledi. Buldan, "Geçen yıl afet farkındalık eğitimlerini verdik. Bu yıl ise öğrendiklerimizi gerçekleştireceğiz. Nerde hayat, orda AFAD demiştik. 2022 yılında da tüm vatandaşlarımıza, kurum ve kuruluşlara ulaşmaya devam edeceğiz. Liseler için afete hazırlık kulüp üyeleri AFAD gönüllüsü oluyor projesi başladı. Böylece liselerde gençlerimizi afete hazır hale getireceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğimiz devam ediyor. Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir. İl genelinde 542 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verildi" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Mehmet Buldan, Karahisar, AFAD, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da AFAD 542 bin kişiye eğitim verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da AFAD 542 bin kişiye eğitim verdi - Son Dakika
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