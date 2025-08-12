Afyonkarahisar'da Aile Kampı 2025 Tarihleri Açıklandı

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenecek olan Aile Kampının yeni tarihi açıklandı. Geçtiğimiz ay yaşanan orman yangınları ve kayıplar nedeniyle ertelenen etkinlik, 15-16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde Afyon Motor Sporları Merkezinde gerçekleştirilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaştan bireye hitap eden projelere imza atan Afyonkarahisar Belediyesi, Aile Yılı'nda unutulmaz bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Daha önceki yıllarda büyük ilgi gören Baba- Çocuk Kamplarının devamı niteliğinde olan Aile Kampı, bu kez çok daha geniş kapsamlı bir içerikle aileleri buluşturacak. 15-16-17 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek Aile Kampı, sosyal sorumluluk anlayışıyla da dikkat çekiyor. Etkinlikten elde edilecek katılım ücretleri, Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Bu sayede katılımcılar hem aileleriyle keyifli zaman geçirme fırsatı bulacak hem de vatanı için görev yaparken hayatını kaybeden kahramanlarımızın ailelerine katkıda bulunarak önemli bir dayanışma örneği sergilemiş olacak.

Heyecan dolu hafta sonu aileleri bekliyor

Üç gün sürecek kampta; eğlenceli aktiviteler, çeşitli oyunlar, sinema gösterimleri yer alacak. Katılımcılar, doğa ile iç içe güvenli bir ortamda hem eğlenecek hem de birbirleriyle olan bağlarını güçlendirme fırsatı bulacak.

Başkan Köksal'dan aile kampına davet

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, geçtiğimiz ay yaşanan orman yangınları ve kayıplardan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek ertelenen Aile Kampı'nın yeni tarihinde aileleri etkinliğe beklediklerini ifade etti. Aile Kampı'nın toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve aile içi iletişimi artırmayı hedeflediğini vurgulayan Başkan Köksal, "Aile Yılında Aile Kampımız ile çocuklarımızı dijital dünyadan bir süreliğine uzaklaştırarak aileleriyle daha güçlü ilişkiler kurmalarını ve sağlıklı bir dayanışma ortamı oluşturmalarını amaçlıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi ve çevre illerden ailelerimizi bu anlamlı kampımıza davet ediyoruz" dedi.

Aile Kampı kayıtları devam ediyor

Aile Kampı'na katılmak isteyenler, ANMOT web sitesi üzerinden başvuru formuna ulaşabilir ve Mehmetçik Vakfı'na yapılan bağış makbuzu ile kayıtlarını gerçekleştirebiliyor. Daha önce kayıt yaptıranların kayıtları geçerli sayılarak tekrar kayıt yaptırmalarına gerek kalmayacak. - AFYONKARAHİSAR