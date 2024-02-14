Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ayçiçek yağı üretimi ve satışı yapan işyerlerinden numune aldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ayçiçek yağı üretimi ve satışı yapan işyerlerinden numune aldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ayçiçek yağı üretimi ve satışı yapan işyerlerinden numune aldı

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihracatı yapılan ayçiçek yağları ile ilgili üretim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yapılan resmi kontrollerde polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) analizleri için numuneler alındı.

14.02.2024 14:20
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ayçiçek yağı üretimi ve satışı yapan işyerlerinden numune aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları ile Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ihracatı yapılan ayçiçek yağları ile ilgili Afyonkarahisar üretim ve satış yerlerinde denetim yapıldı. İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından resmi kontroller gerçekleştirilerek polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) analizleri yaptırılmak üzere numuneler alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ayçiçek yağı üretimi ve satışı yapan işyerlerinden numune aldı - Son Dakika

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