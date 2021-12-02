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Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı

02.12.2021 16:34
Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı

Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı Afyonkarahisar'da basın mensuplarına yönelik, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da basın mensuplarına yönelik, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi ve farkındalık oluşturması amacıyla bilgilendirme yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda basın mensuplarına SİBERAY programı tanıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, şube müdürleri, polis memurları ve basın mensupları katıldı. Toplantıda gazetecilere güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile siber zorbalık konularında bilgilendirme yapıldı. Hazırlanan el broşürleri toplantı sonunda basın mensuplarına dağıtıldı.

Programda bir sunum yapan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdür Vekili Burak Ersoy, Türkiye'de 2020 yılında internet kullanım istatistiklerini paylaştı. Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü: "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla kurulan SİBERAY programı ulusal ve uluslararası programlarda farkındalık ve teknoloji konularında bilimsel çalışmalar yaparak sistematik temellere dayanan etkin çalışmalar yapılması suretiyle bileşim sistemlerinin daha güvenli ve bilinçli kullanılmasına yönelik yapılan faaliyetlerin bir bütünü olarak tanımlanıyor. Her yaş grubundaki vatandaşlarımıza ulaşarak internetin bilinçli be güvenli kullanımının yanında topluma zarar veren teknoloji bağımlılığıyla mücadele etmek. İnternet ile uğraşan tüm vatandaşlar bizim hedef kitlemiz. Biz bu hedef kitlemize Sosyal medya mecraları ve yaptığımız etkinlikler ile en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyoruz"

Öte yandan vatandaşlara yönelik siber suçlarlar ilgili bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı
Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı
Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı
Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, İnternet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da basın mensuplarına SİBERAY tanıtıldı - Son Dakika
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