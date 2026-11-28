Afyonkarahisar'da Filistin yararına Bolvadin Anaokulu tarafından düzenlenen hayır çarşısı, ilçe merkezinde yapıldı. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bolvadin Çarşı Meydanında kurulan stantlarda, okul öncesi öğrencilerin hazırladığı ve velilerin destek verdiği ürünler, Filistin halkına destek amacıyla satışa sunuldu. Hayır çarşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi; burada dayanışma ve yardımlaşma örnekleri sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, etkinlik alanındaki stantları gezerek okul idarecileri, öğretmenler ve velilerle sohbet etti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Filistin'de yaşanan insani dram karşısında sergilenen duyarlılığın önemine dikkat çeken Keleş, anlamlı organizasyona katkı sunan öğrenci velilerine, öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür etti.

Hayır çarşısından elde edilecek gelirin Filistin yararına ulaştırılacağı bildirildi.