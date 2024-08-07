Afyonkarahisar\'da Brokoli Üretimi Artıyor

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ikinci ürün olarak sunulan brokoli, çiftçiler tarafından kabul görerek 200 dekarlık ekiliş alanına ulaştı.

Sinanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; 2022 yılında 10 dekarlık alanla başlayan brokoli yetiştiriciliğinin bu yıl itibari ile 200 dekarlık alana yayıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Üreticilerimize ikinci ürün olarak sunduğumuz, 2022 yılında 10 dekarlık alanda ekilişi gerçekleşen brokoli yetiştiriciliğinde 2024 üretim sezonunda ilçemizde ekiliş alanını 200 dekara ulaştırdık. Birim alandan yüksek verim elde edilmesi, bakımının kolay, vejetasyon süresinin kısa olması ve en önemlisi pazar probleminin olmaması sebebiyle üreticilerimiz tarafından kabul görmüştür. Bu süreçte İlçe Müdürümüz M. Onur Bostancı ve teknik personellerin katılımıyla brokoli ekilişi gerçekleşen alanlardaki ürünlerin gelişimleri, hastalık zararlı etkenleri belirli aralıklarla kontrol edilmektedir." - AFYONKARAHİSAR