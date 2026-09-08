Afyonkarahisar'da büyükbaş destek projesinin 13. etabında düve kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da büyükbaş destek projesinin 13. etabında düve kontrolleri yapıldı

Afyonkarahisar\'da büyükbaş destek projesinin 13. etabında düve kontrolleri yapıldı
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek' projesi kapsamında İhsaniye ilçesindeki yetiştiricilere teslim edilen gebe düvelerin kontrolleri tamamlandı. İlçe müdürlüğü teknik personelleri, hayvanların genel durumlarını yerinde inceleyerek projenin 13. etabında gerekli tespitleri yaptı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden 'Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek' projesi çerçevesinde kontroller gerçekleştirildi.

Kentte hayvancılığın geliştirilmesi, yetiştiricilerin üretim gücünün artırılması ve kırsalda sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kırsalda Bereket Büyükbaşa Destek Projesi'nin 13. etabında İhsaniye ilçemizde hak sahibi olan yetiştiricimize teslim edilen etçi ırk gebe düvelerin kontrolleri, İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde hayvanların genel durumları yerinde değerlendirilerek proje kapsamında gerekli tespit ve incelemelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da büyükbaş destek projesinin 13. etabında düve kontrolleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da büyükbaş destek projesinin 13. etabında düve kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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