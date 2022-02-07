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Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi düzenlenecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi düzenlenecek

07.02.2022 11:09
Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi Programı düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi Programı düzenlenecek.

Kent merkezinde gerçekleştirilecek eğitim çalışmasında 'Çocuk İstismarında Adli Süreç ve Mevzuat, Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadelede Kolluğun Rolü ve Ülkemizde Çocuğa Yönelik Hizmetler' gibi konu başlıklarının ele alınacağı kaydedildi. Çalışmanın yarın başlayacağı ve 3 gün süreceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi düzenlenecek - Son Dakika
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