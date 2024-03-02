Afyonkarahisar'da Deprem Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Deprem Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

Afyonkarahisar\'da Deprem Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Atila Altunbulak, 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar yapılacak ve fotoğraf sergileri açılarak deprem bilinci oluşturulması hedefleniyor.

02.03.2024 14:21  Güncelleme: 14:23
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Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Atila Altunbulak, 'Deprem Haftası'nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini belirtti.

Altunbulak, 1-7 Mart Deprem Haftası boyunca deprem afeti konusunda bilgilendirici etkinlikler yapılacağını ifade etti. Özellikle okullarda öğrencilere yönelik tatbikatlar yapılacağını dile getiren Altunbulak, ayrıca çeşitli fotoğraf sergileri de açılarak konusunda vatandaşlarda deprem bilinci oluşmasına yardımcı olacaklarını söyledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Deprem Haftası Etkinlikleri Düzenlenecek - Son Dakika

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