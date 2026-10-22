Afyonkarahisar\'da Diyanet Gençlik Merkezi etkinliğinde fidanlar toprakla buluştu

Afyonkarahisar'da Diyanet Gençlik Merkezi etkinliğinde fidanlar toprakla buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'da Diyanet Gençlik Merkezi ve belediye iş birliğiyle "Bir Fidan Bir Umut" temalı ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Merkez bahçesinde İl Müftü Vekili Sinan Cansever'in de katıldığı etkinlikte gençlerle fidan dikildi ve program dua ile sona erdi.
Afyonkarahisar'da Diyanet Gençlik Merkezi tarafından belediye iş birliğiyle "Bir Fidan Bir Umut" temalı ağaç dikme etkinliği düzenlendi.
Diyanet Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Müftü Vekili Sinan Cansever de katıldı. Cansever, gençlerle birlikte fidan dikti. Gençlerde doğa sevgisi ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu. Doğayı korumanın ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmanın önemine dikkat çekildi.
Program, fidan dikiminin ardından yapılan dua ile sona erdi.
Kaynak: İHA
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