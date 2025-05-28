Afyonkarahisar\'da Geleneksel Yıl Sonu Sergisi Büyük İlgi Gördü

Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Yıl Sonu Sergisi' bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Kent Park Düğün Salonu'nda açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Serginin açılış programına Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve ilçe protokolü üyeleri katıldı. Katılımcılar, kursiyerler ve eğitmenlerle sohbet ederek sergilenen çalışmaları ilgiyle inceledi. Sergi alanını gezdikten sonra katılımcılar, emeği geçenlere teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Halk Eğitim Merkezi'nin toplumun her kesimine hitap eden kurslarla bireysel gelişime katkı sunduğuna dikkat çekildi.

Program, sergi alanında çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - AFYONKARAHİSAR