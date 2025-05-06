Afyonkarahisar'da Güvenli Motosiklet Eğitimi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Güvenli Motosiklet Eğitimi

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Motosiklet sürücülerine güvenli sürüş için eğitim verildi; kurallar ve koruyucu ekipman anlatıldı.

06.05.2025 09:14
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Afyonkarahisar'da motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde motosiklet sürücülerine yönelik "Güvenli Motosiklet Sürüş Eğitimi" düzenlendi. Eğitimde sürücülere hayati bilgiler aktarıldı.

3-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan hafta kapsamında gerçekleştirilen eğitim, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. "Birkural1ömür" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, motosiklet kulüplerine üye sürücüler ve bireysel kullanıcılar güvenli sürüş konusunda bilgilendirildi. Eğitimde, trafik kurallarına uyum, koruyucu ekipman kullanımı ve kazaların önlenmesine yönelik temel sürüş teknikleri anlatıldı. Yetkililer, bu tür etkinliklerin trafik güvenliği bilincini artırmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Güvenli Motosiklet Eğitimi - Son Dakika

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