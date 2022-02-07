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Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı 3 bine dayandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı 3 bine dayandı

07.02.2022 13:09
Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı 3 bine dayandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık korona virüs (Covit-19) vaka haritasına göre, Afyonkarahisar'da yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka oranı 364,90'a yükselerek yaklaşık 2 bin 750 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık korona virüs (Covit-19) vaka haritasına göre, Afyonkarahisar'da yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka oranı 364,90'a yükselerek yaklaşık 2 bin 750 kişi oldu.

Bakan Koca, 22-28 Ocak tarihleri arasındaki korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritada Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısının yüz binde 364,90 olduğu gözlenirken, yüz bin nüfusu gelen bu oranın kişi sayısı olarak ise yaklaşık 2 bin 750 olduğu kaydedildi. Açıklanan verilere göre vaka sayılarının geçen haftaya göre artış gösterdiği gözlenirken, geçtiğimiz hafta kentin korona virüs sayısı yüz binde 151,58' olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, korona virüse yakalanan kişilerin büyük çoğunluklarının evlerinde karantina altında oldukları öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

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Fahrettin Koca, Karahisar, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı 3 bine dayandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı 3 bine dayandı - Son Dakika
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