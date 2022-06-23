Afyonkarahisar il merkezinde kurban satış yeri olarak, Çayırbağ Kasabası Canlı Hayvan Pazarı, ATB Canlı Hayvan Borsası, kesim yeri olarak da Hamidiye Semt Pazarı, Harb-iş Semt Pazarı, Fuar Pazar Yeri, Fatih Semt Pazarı, Çavuşbaş Semt Pazarı, Sahipata Semt Pazarı, Kasaplar içi, Uydu Kent Semt Pazarı ve Karşıyaka Semt Pazarı belirlendi.

Kaynak: İHA

Karahisar, Hamidiye, Çayırbağ, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

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