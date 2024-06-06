Afyonkarahisar'da Kurbanlık Hayvan Denetimleri Devam Ediyor

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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarlarına yönelik başlatılan 'kurbanlık' denetimleri devam ediyor.

Denetimlerle ilgili kurumdan Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak yaptığı yazılı açıklamada, hayvan pazarlarında ve geçici kurban satış yerlerinde İl Müdürü Veteriner Hekimlerince kurbanlık hayvanlarda sağlık kontrollerinin yapıldığı kaydedildi. Parlak açıklamasında, "İlimizin kavşak noktası olması sebebi ile karayollarında yol kontrolleri kurban bayramı bitimine kadar titizlikle devam edecektir. Kurban satış yerlerinde vatandaşlarımızın kurban alırken sağlıklı ve iki kulağında kulak küpesi bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları tercih etmesi gerekiyor. Bakanlığımızın Tarım Cebimde mobil uygulamasını kullanarak kulak küpe numaralarından kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş bilgilerini kontrol etmelerinin önem arz etmektedir" dedi. - AFYONKARAHİSAR