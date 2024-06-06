Afyonkarahisar'da Kurbanlık Hayvan Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kurbanlık Hayvan Denetimleri Devam Ediyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarları ve geçici kurban satış yerlerinde kurbanlık hayvanlarda sağlık kontrolleri yapmaya devam ediyor. İl Müdürü Özkan Parlak, vatandaşların sağlıklı ve kulak küpesi bulunan hayvanları tercih etmelerini ve Tarım Cebimde mobil uygulamasını kullanarak hayvanların bilgilerini kontrol etmelerini önemli olduğunu belirtti.

06.06.2024 13:32
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Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan pazarlarına yönelik başlatılan 'kurbanlık' denetimleri devam ediyor.

Denetimlerle ilgili kurumdan Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak yaptığı yazılı açıklamada, hayvan pazarlarında ve geçici kurban satış yerlerinde İl Müdürü Veteriner Hekimlerince kurbanlık hayvanlarda sağlık kontrollerinin yapıldığı kaydedildi. Parlak açıklamasında, "İlimizin kavşak noktası olması sebebi ile karayollarında yol kontrolleri kurban bayramı bitimine kadar titizlikle devam edecektir. Kurban satış yerlerinde vatandaşlarımızın kurban alırken sağlıklı ve iki kulağında kulak küpesi bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları tercih etmesi gerekiyor. Bakanlığımızın Tarım Cebimde mobil uygulamasını kullanarak kulak küpe numaralarından kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş bilgilerini kontrol etmelerinin önem arz etmektedir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Kurban, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Kurbanlık Hayvan Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kurbanlık Hayvan Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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