Afyonkarahisar'da Mera ve Aromatik Bitki Projesi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Mera ve Aromatik Bitki Projesi

Afyonkarahisar\'da Mera ve Aromatik Bitki Projesi
23.07.2026 11:43
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KDAKP kapsamında mera alanları ve aromatik bitki üretimi için saha çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde mera alanları ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdürülüyor.

İl müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje çerçevesinde mera kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının desteklenmesi, hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kırsal kalkınmaya katkı sunan üretim alanlarının yerinde değerlendirilmesi ile tıbbi ve aromatik bitkilerde katma değer oluşturan üretim faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla saha çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Çalışmalar kapsamında mera alanlarında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde alanların mevcut durumu yerinde incelenirken, yürütülen faaliyetler değerlendirilerek teknik incelemelerde bulunuldu. Bu çerçevede gül yağı üretim tesisleri ziyaret edilerek üretim ve işleme süreçleri incelendi, yürütülen çalışmalar hakkında teknik değerlendirmeler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Afyon, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar'da Mera ve Aromatik Bitki Projesi - Son Dakika

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